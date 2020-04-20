Конфликт в Ucom завершается уходом основателя: Он создает нового оператора

PanARMENIAN.Net - Основатель, один из акционеров и бывший глава армянского оператора мобильной связи Ucom Айк Есаян вновь выступил с заявлением, отметив, что окончательно прекращает управление компанией и планирует со своей командой создать новую компанию, которая будет называться Unet.

14 апреля стало известно, что новым директором Ucom назначен Ара Хачатрян.

Есаян отметил, что до сих пор не встречался с новоназначенным директором Хачатряном, и добавил, что официально прекращает заниматься Ucom.

Есаян отметил, что о том, что больше не является директором компании, он узнал из новостей, и не получал какого-либо заявления или извещения.

По словам Есаяна, он и его команда займуться основанием нового оператора связи, как сделали это 12 лет назад.

Ранее СМИ сообщали, что основатели и акционеры оказывающей услуги в сфере фиксированной и мобильной связи компании Ucom – братья Айк и Александр Есаян покинули компанию.

11 апреля Айк Есаян заявил, что предложил купить долю других акционеров (94%) за 22.1 млрд драмов. Позже он увеличил сумми. По словам Есаяна, для развития компании у них есть сильная команда и стратегия, эффективность которой доказана на практике.