Конфликт в Ucom завершается уходом основателя: Он создает нового оператора
20 апреля 2020 - 18:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Основатель, один из акционеров и бывший глава армянского оператора мобильной связи Ucom Айк Есаян вновь выступил с заявлением, отметив, что окончательно прекращает управление компанией и планирует со своей командой создать новую компанию, которая будет называться Unet.
14 апреля стало известно, что новым директором Ucom назначен Ара Хачатрян.
Есаян отметил, что до сих пор не встречался с новоназначенным директором Хачатряном, и добавил, что официально прекращает заниматься Ucom.
Есаян отметил, что о том, что больше не является директором компании, он узнал из новостей, и не получал какого-либо заявления или извещения.
По словам Есаяна, он и его команда займуться основанием нового оператора связи, как сделали это 12 лет назад.
Ранее СМИ сообщали, что основатели и акционеры оказывающей услуги в сфере фиксированной и мобильной связи компании Ucom – братья Айк и Александр Есаян покинули компанию.
11 апреля Айк Есаян заявил, что предложил купить долю других акционеров (94%) за 22.1 млрд драмов. Позже он увеличил сумми. По словам Есаяна, для развития компании у них есть сильная команда и стратегия, эффективность которой доказана на практике.
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