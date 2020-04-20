Митинг против самоизоляции во Владикавказе: Участников разгонял ОМОН

PanARMENIAN.Net - Во Владикавказе местные жители вышли на митинг на площади в центре города. В акции приняли участие несколько сотен человек, они протестовали против действий властей Северной Осетии в связи с пандемией коронавируса. Нескольких протестующих задержали, пишет «Коммерсантъ».

Протестующие требовали назначить временное правительство во главе с Виталием Калоевым. Граждане выступали против режима самоизоляции, жаловались на потерю работы, недостаточное информирование о ситуации с коронавирусом. Они требовали, чтобы власти «разъяснили ситуацию» и поддержали людей.

Вскоре полицейские наряды начали оттеснять участников несанкционированной массовой акции, некоторые из демонстрантов пытались применять физическую силу, пишет MK.ru.

ОМОН взял в оцепление здание правительства.

В Республике Северная Осетия зарегистрировано 145 случаев заражения коронавирусом. Умерли два человека, выздоровели восемь.