Митинг против самоизоляции во Владикавказе: Участников разгонял ОМОН
20 апреля 2020 - 18:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Во Владикавказе местные жители вышли на митинг на площади в центре города. В акции приняли участие несколько сотен человек, они протестовали против действий властей Северной Осетии в связи с пандемией коронавируса. Нескольких протестующих задержали, пишет «Коммерсантъ».
Протестующие требовали назначить временное правительство во главе с Виталием Калоевым. Граждане выступали против режима самоизоляции, жаловались на потерю работы, недостаточное информирование о ситуации с коронавирусом. Они требовали, чтобы власти «разъяснили ситуацию» и поддержали людей.
Вскоре полицейские наряды начали оттеснять участников несанкционированной массовой акции, некоторые из демонстрантов пытались применять физическую силу, пишет MK.ru.
ОМОН взял в оцепление здание правительства.
В Республике Северная Осетия зарегистрировано 145 случаев заражения коронавирусом. Умерли два человека, выздоровели восемь.
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