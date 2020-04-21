Главы МИД Армении и Азербайджана 21 апреля проведут видеоконференцию
21 апреля 2020 - 11:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров 21 апреля проведут беседу в формате видеоконференции при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.
Мнацаканян 20 апреля провел видеоконференцию с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шефером (США), а также с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршиком.
Собеседники обсудили последние развития в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Мнацаканян коснулся общенациональных выборов в Арцахе.
Стороны подчеркнули необходимость безоговорочного соблюдения прекращения огня в контексте глобальной борьбы с новым типом коронавируса. Собеседники обменялись мнениями о принятых мерах по обеспечению непрерывности работы в современных условиях.
Беседы проходят в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. В Армении, по состоянию на 20 апреля, более 1300 зараженных, в Азербайджане - более 1400.
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В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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