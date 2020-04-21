Главы МИД Армении и Азербайджана 21 апреля проведут видеоконференцию

PanARMENIAN.Net - Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров 21 апреля проведут беседу в формате видеоконференции при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

Мнацаканян 20 апреля провел видеоконференцию с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шефером (США), а также с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршиком.

Собеседники обсудили последние развития в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Мнацаканян коснулся общенациональных выборов в Арцахе.

Стороны подчеркнули необходимость безоговорочного соблюдения прекращения огня в контексте глобальной борьбы с новым типом коронавируса. Собеседники обменялись мнениями о принятых мерах по обеспечению непрерывности работы в современных условиях.

Беседы проходят в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. В Армении, по состоянию на 20 апреля, более 1300 зараженных, в Азербайджане - более 1400.