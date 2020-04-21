Трамп временно приостановит иммиграцию в США из-за коронавируса
21 апреля 2020 - 11:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп пообещал подписать указ о временной приостановке иммиграции в США. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
Трамп отметил, что это решение он принял «в свете нападения невидимого врага» (так он ранее назвал коронавирус), а также исходя из «необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан».
Трамп не сообщил, когда именно будет подписан такой указ и в течение какого срока будут действовать ограничения, он также не дал других подробностей своего решения.
Из-за пандемии коронавируса в США уже действуют ограничения на въезд. Так, из Мексики и Канады до середины мая можно въехать только в случае крайней необходимости. Введены также существенные ограничения на въезд в США граждан европейских стран и Китая, но в страну по-прежнему могут приезжать обладатели временных рабочих виз, студенты и бизнесмены.
Число случаев коронавируса в США приближается к 800,000, умерли более 42 тысяч человек, более 72 тысяч выздоровели.
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