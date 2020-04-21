В Армении число случаев коронавируса превысило 1400
21 апреля 2020 - 11:10 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 21 апреля, по состоянию на 11:00, выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 1401. Еще 29 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 609.
Кроме того, 2 пациента умерли, им было 88 и 65 лет, они имели сопутствующие хронические заболевания. Общее число летальных исходов увеличилось до 24.
За все время было проведено около 14 тысяч тестов.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие прогулки - не чаще раза в день.
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