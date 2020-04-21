Лавров намекнул на связь цены на газ для Армении с делом против ЮКЖД
21 апреля 2020 - 16:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава МИД РФ Сергей Лавров упомянул дело против концессионного управляющего Армянской железной дорогой – 100% «дочки» ЮКЖД, в контексте обсуждения цены на газ для Армении.
«Если говорить про экономику, то мы очень рассчитываем, что те судебные процессы, которые сейчас начались за последние пару лет в Армении в отношении совместных предприятий, включая Южно-Кавказскую железную дорогу, что они будут урегулированы без каких-либо попыток привнести туда вещи, которые не подобают отношениям между союзниками», - сказал он.
Он отметил, что «сложная ситуация» сложилась с рядом российских компаний.
Лавров подчеркнул также, что «хронической» проблемой являются внутренние тарифы на газ в Армении.
В 2018 году премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о нарушениях в размере $60 млн в ЮКЖД.
1 апреля дочка «Газпрома» в Армении подала в КРОУ заявку о повышении тарифов на газ.
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