Лавров: На столе переговоров по Карабаху – поэтапный вариант

Лавров: На столе переговоров по Карабаху – поэтапный вариант
21 апреля 2020 - 17:40 AMT

PanARMENIAN.Net - На столе переговоров по урегулированию карабахского конфликта – документы, предполагающие поэтапный подход, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что Мадридские договоренности, документы, подготовленные российской стороной в 2010-11 годах, так называемые Казанские принципы и есть проекты, которые были распространены в апреле 2019 года в Москве на встрече министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России с участием сопредседателей МГ ОБСЕ.

«Эти документы предполагают продвижение к урегулированию на основе поэтапного подхода, предполагая на первом этапе решение наиболее актуальных проблем, освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических, и прочих коммуникаций. Так, что я убежден, что когда мы придем к решению о подписании этих документов - это будет важнейший шаг в выполнении резолюций Совбеза ООН, которые требовали прекратить войну и начать договариваться. Теперь нужно договариваться, и именно этого мы добиваемся как сопредседатели МГ ОБСЕ», - резюмировал российский министр, пишет ТАСС.

Поэтапный вариант урегулирования карабахского конфликта предполагает вывод армянских сил изтерриторий вокруг НКАО, размещение миротворцев и референдум по вопросу статуса Карабаха.

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