Мнацаканян о Карабахе: Односторонних уступок нет и не будет

PanARMENIAN.Net - В заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова о лежащем на столе переговоров поэтапном решении карабахского конфликта сделаны ссылки на старые предложения, неприемлемые для армянской стороны, сказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

«Подобные подходы были в 2014, 2018 годах. Эти подходы для нас были неприемлемыми. С 2018 года обсуждения ограничены оценкой подходов сторон по некоторым вопросам. Предложение 2014 года более не находится на столе переговоров», - сказал он.

Мнацаканян подчеркнул, что для армянской стороны вопрос безопасности – первостепенный. «Это не подлежит пересмотру, невозможно пересмотреть это и подвергнуть угрозе армянское население Арцаха», - отметил он.

Также первоочередным является вопрос самоопределения народа Карабаха, что означает волеизъявление без ограничений. Мнацаканян подчеркнул, что вопрос решится только взаимными уступками, односторонних уступок с армянской стороны не будет.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на столе переговоров по урегулированию карабахского конфликта – документы, предполагающие поэтапный подход. «Эти документы предполагают продвижение к урегулированию на основе поэтапного подхода, предполагая на первом этапе решение наиболее актуальных проблем, освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических, и прочих коммуникаций», 0 сказал он в частности.