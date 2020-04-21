Мнацаканян о Карабахе: Односторонних уступок нет и не будет
21 апреля 2020 - 19:12 AMT
PanARMENIAN.Net - В заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова о лежащем на столе переговоров поэтапном решении карабахского конфликта сделаны ссылки на старые предложения, неприемлемые для армянской стороны, сказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.
«Подобные подходы были в 2014, 2018 годах. Эти подходы для нас были неприемлемыми. С 2018 года обсуждения ограничены оценкой подходов сторон по некоторым вопросам. Предложение 2014 года более не находится на столе переговоров», - сказал он.
Мнацаканян подчеркнул, что для армянской стороны вопрос безопасности – первостепенный. «Это не подлежит пересмотру, невозможно пересмотреть это и подвергнуть угрозе армянское население Арцаха», - отметил он.
Также первоочередным является вопрос самоопределения народа Карабаха, что означает волеизъявление без ограничений. Мнацаканян подчеркнул, что вопрос решится только взаимными уступками, односторонних уступок с армянской стороны не будет.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на столе переговоров по урегулированию карабахского конфликта – документы, предполагающие поэтапный подход. «Эти документы предполагают продвижение к урегулированию на основе поэтапного подхода, предполагая на первом этапе решение наиболее актуальных проблем, освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических, и прочих коммуникаций», 0 сказал он в частности.
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В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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