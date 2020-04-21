В Карабахе сбит азербайджанский беспилотник
21 апреля 2020 - 19:53 AMT
PanARMENIAN.Net - В небе над Нагорным Карабахом сбит разведывательный беспилотник, принадлежащий ВС Азербайджана.
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны НКР.
Разведывательный беспилотник марки Orbiter (производства Израиля) сбит 21 апреля около 3:00 по местному времени.
Ведомство обещало предъявить фотографии уничтоженного аппарата.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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