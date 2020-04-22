МГ ОБСЕ и главы МИД: Из-за Covid-19 отложено осуществление согласованных гуманитарных мер

PanARMENIAN.Net - Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров и сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Игорь Попов (Российская Федерация), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) распространили совместное заявление, в котором говорится, что из-за чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате пандемии Covid-19, осуществление ранее согласованных гуманитарных мер было отложено.

Личные встречи на уровне министров и визиты сопредседателей в регион, согласованные в Женеве, также были отложены. Тем не менее, необходимая работа по подготовке этих мероприятий продолжается.

Как отмечается в сообщении, главы МИД, сопредседатели и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик с середины марта проводят регулярные удаленные консультации, включая совместную видеоконференцию 21 апреля.

«В ходе консультаций участники обсудили влияние глобального кризиса в области здравоохранения на регион и последние события на местах. Они также рассмотрели последующие шаги в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с их совместным заявлением, принятым в Женеве 30 января 2020 года», - говорится в заявлении.

Сопредседатели также подчеркнули важность строгого соблюдения прекращения огня и воздержания от провокационных действий в нынешних условиях и призвали стороны принять меры для дальнейшего снижения напряженности. Они подчеркнули необходимость скорейшего возобновления мониторингов на передовой в Арцахе.

«Учитывая огромные проблемы, с которыми сейчас сталкивается все население – независимо от политических границ – и которые служат серьезным напоминанием о ценности каждой человеческой жизни, министры иностранных дел и сопредседатели выразили надежду, что проявляемая в контексте противодействия пандемии решимость придаст творческий и конструктивный импульс мирному процессу», - говорится в совместном заявлении.

Министры иностранных дел и сопредседатели МГ ОБСЕ договорились поддерживать тесные контакты и как можно скорее продолжить личные переговоры.

21 апреля состоялась видеоконференция министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, которая была проведена при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Участники обсудили ситуацию в регионе, сложившуюся в результате распространения коронавируса, подчеркнув, что с этим новым вызовом сталкиваются все народы региона, независимо от политических границ. Были затронуты недавние события в регионе.