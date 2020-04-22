В Армении самому старому вылечившемуся от коронавируса пациенту 93 года

В Армении самому старому вылечившемуся от коронавируса пациенту 93 года
22 апреля 2020 - 11:26 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении от коронавируса излечилась пациентка 1927 г.р. (93 года), став самым взрослым человеком, справившимся с болезнью в Армении. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Отмечается, что около 50 человек в возрасте старше 70 лет, инфицированных коронавирусом в Армении, преодолели болезнь и были выписаны. Во время лечения состояние здоровья некоторых пациентов было средней тяжести, части из них - тяжелым. Тех, кто перенес болезнь легко, было мало.

Среди выздоровевших есть также пациентки в возрасте 90 и 88 лет. Болезнь удалось преодолеть также 86-летнему мужчине.

Число случаев коронавируса в Армении достигло 1473, из которых 633 человека выздоровели, 24 - скончались.

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