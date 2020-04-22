Армянка появилась на обложке Harper's Bazaar

PanARMENIAN.Net - На обложке катарского выпуска престижного модного журнала Harper's Bazaar появилась американская модель армянского происхождения Рубина Ханзадян.

Из-за пандемии коронавируса в мире летний номер журнала был опубликован только в цифровой версии. Были представлены сразу 3 версии обложки вместо одной, и на всех изображена 23-летняя армянка.

Автором фотографий является известный фотограф Грэг Сэуллс.

«Очень благодарна всей съемочной команде. Я до сих пор на 7-м небе», - написала модель в Instagram.

Рубина Ханзадян родилась в Ереване в 1996 году, затем переехала в Барселону и в итоге обосновалась в Соединенных Штатах.