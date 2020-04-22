Армения заняла 61-е место в рейтинге свободы прессы
22 апреля 2020 - 18:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» обнародовала свой ежегодный доклад свободы прессы (World Press Freedom Index 2020), согласно которому Армения в рейтинге из 180 стран уже второй год подряд занимает 61 место.
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении, отмечая, что оно «разнообразное, но все еще не независимое».
«Разнообразие СМИ в стране расцветает, однако правительство, сформированное после «бархатной революции» в Армении 2018 года, не смогло ослабить поляризацию в информационном поле. Редакционная политика основных телеканалов совпадает с интересами их владельцев. Еще многое предстоит сделать для достижения независимости журналистов и прозрачности вокруг владения средствами массовой информации», - говорится в докладе.
Авторы выражают обеспокоенность по поводу судебных процессов против журналистов, а также некоторой несоразмерности в борьбе с фейковыми новостями. «Привлечение служб безопасности в борьбе с дезинформацией, за чем следуют аресты некоторых пользователей социальных сетей, а также попытки принимать законы, касающиеся данной сферы, без предварительного обсуждения с гражданским обществом и журналистами, также вызывают тревогу», - отмечается в докладе.
Грузия занимает в списке 60-е место, Азербайджан - 168-е. По сравнению с 2019 годом Азербайджан опустился еще на две строчки.
Первое место в списке в этом году занимает Норвегия, за которой идут Финляндия, Дания и Швеция.
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