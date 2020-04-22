Президент НКР: В случае применения силы и угрозы со стороны Баку Арцах готов к несоразмерному контрудару

PanARMENIAN.Net - Новоизбранный президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Араик Арутюнян заявил, что в карабахском конфликте должны быть исключены попытки применения силы и угрозы силой, поскольку армянский и азербайджанский народы достойны того, чтобы жить в мире, иначе Арцах готов будет нанести несоразмерный контрудар наступающему Азербайджану, также переместив военные действия на его территорию. Такое заявление президент сделал после распространенного 21 апреля совместного заявления глав МИД Армении, Азербайджана и сопредседателей МГ ОБСЕ.

«Глубоко сознавая тревоги нашего общества, обусловленные периодически проводимыми обсуждениями с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и властей Армении и Азербайджана вокруг азербайджано-арцахского конфликта, еще раз хочу подтвердить нашу принципиальную позицию в данном вопросе: без полноценного и полноправного участия официального Степанакерта невозможно достичь какого-либо эффективного решения.

Мы заинтересованы в мирном и окончательном урегулировании проблемы и отлично осознаем, что она окажет свое решительное влияние на установление прочного и долгосрочного мира в регионе, однако ожидаем того же осознания и ответственности также со стороны Азербайджана. Конечно, мы высоко ценим исключительную роль властей Республики Армения в этом вопросе, но нужно признать, что первичный мандат для переговоров от имени народа Арцаха вокруг любого предложения или документа, представленного на столе переговоров, получили власти Республики Арцах», - заявил президент НКР.

Придавая важность усилиям Минской группы ОБСЕ в деле мирного урегулирования конфликта и внимательно следя за видеоконференциями 20 и 21 апреля с сопредседателями и министрами иностранных дел, к сожалению, Арутюнян тем не менее отметил, что власти Азербайджана продолжают избегать прямых переговоров с реальной стороной конфликта. Это, наряду с периодически повторяющимися на передовой провокациями и политикой армянофобии, значительно снижает уровень искренности и надежности демонстрируемых официальным Баку стремлений, подчеркнул президент.

«Как избранный президент Республики Арцах, я заявляю:

1. Власти Республики Арцах должны на полноценных и полноправных основаниях участвовать во всех этапах процесса мирного и окончательного урегулирования конфликта.

2. Безопасность народа Арцаха ни в коем случае не может быть поставлена под угрозу или подвергаться торгу.

3. Без первоочередного признания права народа Арцаха на самоопределение какой-либо вариант урегулирования конфликта не может стать предметом содержательного обсуждения между сторонами», - отметил Арутюнян.

По его словам, в любом варианте урегулирования конфликта исключаются односторонние уступки или несоразмерные и неадекватные компромиссы со стороны властей Арцаха.

«В процессе урегулирования конфликта и в смежных с ним процессах армянские беженцы и внутренне перемещенные лица должны иметь равноправную вовлеченность – вместе с азербайджанскими беженцами и внутренне перемещенными лицами, а их проблемы должны получать аналогичные и одновременные решения.

Международное сообщество (в первую очередь, ОБСЕ и страны-сопредседатели) должно исключить нарушения и ограничения прав жителей Арцаха, обусловленные конфликтом и международным статусом Республики Арцах, в том числе фактическую изоляцию от касающихся прав человека и международных гуманитарных программ, что Азербайджан пытается применить, по меньшей мере, как средство давления – вопреки общеизвестным принципам международного права.

Власти Арцаха как в прошлом, так и в будущем готовы приложить максимум усилий для укрепления доверия между сторонами в атмосфере взаимного уважения и проявления необходимой воли в вопросе мирного и окончательного урегулирования конфликта и для достижения прогресса», - говорится в заявлении президента Арцаха.

21 апреля состоялась видеоконференция министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, которая была проведена при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Участники обсудили ситуацию в регионе, сложившуюся в результате распространения коронавируса, подчеркнув, что с этим новым вызовом сталкиваются все народы региона, независимо от политических границ. Были затронуты недавние события в регионе.