Цена азербайджанской нефти достигла исторического минимума
22 апреля 2020 - 16:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Цена азербайджанской легкой нефти Azeri Light 22 апреля составила $15.81 за баррель, что на $5.49 меньше предыдущего показателя, пишет Azertag.az.
Предыдущий ценовой минимум азербайджанской нефти был зафиксирован 1 апреля - $16.53, а исторический максимум - в июле 2008 года ($149.66).
Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.
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