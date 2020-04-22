Цена азербайджанской нефти достигла исторического минимума

PanARMENIAN.Net - Цена азербайджанской легкой нефти Azeri Light 22 апреля составила $15.81 за баррель, что на $5.49 меньше предыдущего показателя, пишет Azertag.az.

Предыдущий ценовой минимум азербайджанской нефти был зафиксирован 1 апреля - $16.53, а исторический максимум - в июле 2008 года ($149.66).

Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.