ЕАБР прогнозирует падение экономики Армении на 1.7% в 2020 году

PanARMENIAN.Net - Евразийский банк развития ожидает в 2020 году снижение армянской экономики на 1.7%. Такие данные приводятся в «Макрообзоре ЕАБР: обновленный прогноз», подготовленном Дирекцией по аналитической работе Банка.

«Сейчас мы прогнозируем существенное снижение темпов роста экономик Армении и Таджикистана относительно показателей, ожидавшихся ранее. Тем не менее, спад в этих странах в текущем году будет более сдержанным по сравнению с большинством других стран-участниц банка. Это в том числе связано с высоким потенциалом роста в Армении и Таджикистане», - отметил начальник отдела экономического анализа Евразийского банка развития Алексей Кузнецов, пишет Sputnik-Армения.

Он отметил, что без учета складывающейся ситуации в экономике, без тех шоков, которые сейчас присутствуют, темпы прироста ВВП в Армении и Таджикистане на 2020 год оценивались в пределах 6-7%, что существенно выше среднего значения по региону. В 2021 году Армения и Таджикистан по-прежнему останутся в лидерах по росту экономики.

В целом, по прогнозам ЕАБР, уже в 2021-м рост армянской экономики составит 7.4%, в 2022-м – 7.2%.

Как полагают в ЕАБР, экономическая активность начнет восстанавливаться в Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, России и Таджикистане во второй половине 2020 года.

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в Армении на 1.7%. В заявлении ВБ говорится, что на прогноз 2020 года во многом повлияла пандемия коронавируса и резкое падение цен на сырьевые товары.

Согласно докладу World Economic Outlook, представленному Международным валютным фондом (МВФ), в 2020 году в Армении будет зарегистрирован экономический спад на 1.5%.