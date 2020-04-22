Пандемия коронавируса: Netflix отчитался о рекордной прибыли и росте подписчиков
22 апреля 2020 - 15:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал отчетность, согласно которой в первом квартале 2020 года он заработал более $700 млн и резко увеличил базу подписчиков на фоне пандемии коронавируса.
Число подписчиков увеличилось с начала года на 15.8 млн по сравнению с 9.6 млн за первый квартал 2019 года, сообщили в компании. Эта цифра оказалась вдвое больше собственного прогноза Netflix (7 млн), пишет BBC.
Большинство новых подписчиков проживает в Европе, Африке и странах Ближнего Востока.
Чистая прибыль Netflix по сравнению с 2019 годом также удвоилась - с $344 до $709 млн. Доход компании в первом квартале составил $5.77 млрд по сравнению с $4.52 млрд в первом квартале 2019 года.
«Netflix остается медиакомпанией, на которую Covid-19 повлиял меньше, чем на другие. Их бизнес-модель почти идеально подходит к ситуации, когда люди во всем мире сидят дома», - заявил аналитик агентства eMarketer Эрик Хаггстрем.
Спрос на сервис настолько высок, что в марте Netflix был вынужден понизить качество видео в Европе, чтобы не перегружать интернет-инфраструктуру. Из-за резкого притока новых зрителей компании пришлось нанять 2 тысячи новых сотрудников в отдел поддержки клиентов.
По состоянию на вечер 21 апреля капитализация Netflix достигала $190 млрд.
Число зараженных коронавирусом в мире достигло более 2.58 млн, умерло более 178 тысяч человек, выздоровели - более 693 тысячи.
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Последние новости
ЕАБР прогнозирует падение экономики Армении на 1.7% в 2020 году В целом, по прогнозам ЕАБР, уже в 2021-м рост армянской экономики составит 7.4%
Цена азербайджанской нефти достигла исторического минимума Цена Azeri Light 22 апреля составила $15.81 за баррель
Правительство РА возложит 105,000 цветов к мемориалу жертв Геноцида армян 24 апреля Авинян призвал граждан оставаться дома и не устраивать ежегодное памятное шествие
Армения заняла 61-е место в рейтинге свободы прессы Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении