Пандемия коронавируса: Netflix отчитался о рекордной прибыли и росте подписчиков

Пандемия коронавируса: Netflix отчитался о рекордной прибыли и росте подписчиков
22 апреля 2020 - 15:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал отчетность, согласно которой в первом квартале 2020 года он заработал более $700 млн и резко увеличил базу подписчиков на фоне пандемии коронавируса.

Число подписчиков увеличилось с начала года на 15.8 млн по сравнению с 9.6 млн за первый квартал 2019 года, сообщили в компании. Эта цифра оказалась вдвое больше собственного прогноза Netflix (7 млн), пишет BBC.

Большинство новых подписчиков проживает в Европе, Африке и странах Ближнего Востока.

Чистая прибыль Netflix по сравнению с 2019 годом также удвоилась - с $344 до $709 млн. Доход компании в первом квартале составил $5.77 млрд по сравнению с $4.52 млрд в первом квартале 2019 года.

«Netflix остается медиакомпанией, на которую Covid-19 повлиял меньше, чем на другие. Их бизнес-модель почти идеально подходит к ситуации, когда люди во всем мире сидят дома», - заявил аналитик агентства eMarketer Эрик Хаггстрем.

Спрос на сервис настолько высок, что в марте Netflix был вынужден понизить качество видео в Европе, чтобы не перегружать интернет-инфраструктуру. Из-за резкого притока новых зрителей компании пришлось нанять 2 тысячи новых сотрудников в отдел поддержки клиентов.

По состоянию на вечер 21 апреля капитализация Netflix достигала $190 млрд.

Число зараженных коронавирусом в мире достигло более 2.58 млн, умерло более 178 тысяч человек, выздоровели - более 693 тысячи.

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