Немецкие ученые назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

PanARMENIAN.Net - Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим Covid-19. Об этом заявил руководитель института Хендрик Штреек.

Вирусологи на протяжении последних недель провели масштабное исследование в немецком городе Хайнсберге, где были выявлены более 1400 заболевших и зафиксировано 46 смертей, пишет РБК со ссылкой на RTL Today.

Ученые не смогли найти признаков живого вируса на поверхностях предметов. «Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, то не смогли на их основе культивировать вирус в лаборатории», - сообщил Штреек.

В итоге в институте пришли к выводу, что вероятность заболевания от контакта с предметами крайне мала. «Серьезные вспышки инфекции всегда были результатом того, что люди в течение длительного периода времени были близко друг к другу», - сказал глава немецкого института.

К похожему выводу ранее пришел вирусолог Кристиан Дростен из берлинского университета Charité. Он заявил, что коронавирус очень чувствителен к высыханию на воздухе. Поэтому чуть ли не единственным способом заразиться является капельный путь при непосредственном контакте с носителем инфекции.

Число зараженных коронавирусом в мире достигло более 2.58 млн, умерло более 178 тысяч человек, выздоровели - более 695 тысячи.