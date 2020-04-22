Немецкие ученые назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
22 апреля 2020 - 17:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим Covid-19. Об этом заявил руководитель института Хендрик Штреек.
Вирусологи на протяжении последних недель провели масштабное исследование в немецком городе Хайнсберге, где были выявлены более 1400 заболевших и зафиксировано 46 смертей, пишет РБК со ссылкой на RTL Today.
Ученые не смогли найти признаков живого вируса на поверхностях предметов. «Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, то не смогли на их основе культивировать вирус в лаборатории», - сообщил Штреек.
В итоге в институте пришли к выводу, что вероятность заболевания от контакта с предметами крайне мала. «Серьезные вспышки инфекции всегда были результатом того, что люди в течение длительного периода времени были близко друг к другу», - сказал глава немецкого института.
К похожему выводу ранее пришел вирусолог Кристиан Дростен из берлинского университета Charité. Он заявил, что коронавирус очень чувствителен к высыханию на воздухе. Поэтому чуть ли не единственным способом заразиться является капельный путь при непосредственном контакте с носителем инфекции.
Число зараженных коронавирусом в мире достигло более 2.58 млн, умерло более 178 тысяч человек, выздоровели - более 695 тысячи.
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Последние новости
ЕАБР прогнозирует падение экономики Армении на 1.7% в 2020 году В целом, по прогнозам ЕАБР, уже в 2021-м рост армянской экономики составит 7.4%
Цена азербайджанской нефти достигла исторического минимума Цена Azeri Light 22 апреля составила $15.81 за баррель
Правительство РА возложит 105,000 цветов к мемориалу жертв Геноцида армян 24 апреля Авинян призвал граждан оставаться дома и не устраивать ежегодное памятное шествие
Армения заняла 61-е место в рейтинге свободы прессы Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении