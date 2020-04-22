МО Арцаха обнародовало фотографии обломков сбитого азербайджанского беспилотника

МО Арцаха обнародовало фотографии обломков сбитого азербайджанского беспилотника
22 апреля 2020 - 20:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Министерство обороны Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) обнародовало фотографии обломков азербайджанского беспилотного летательного аппарата, сбитого ВС Арцаха 21 апреля.

«Представляем вам фотографии обломков беспилотника, сбитого подразделениями ПВО Армии обороны 21 апреля в 13:07», - говорится в сообщении Минобороны НКР.

Речь идет о разведывательном беспилотнике марки Orbiter (производства Израиля).

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