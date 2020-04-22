МО Арцаха обнародовало фотографии обломков сбитого азербайджанского беспилотника
22 апреля 2020 - 20:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство обороны Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) обнародовало фотографии обломков азербайджанского беспилотного летательного аппарата, сбитого ВС Арцаха 21 апреля.
«Представляем вам фотографии обломков беспилотника, сбитого подразделениями ПВО Армии обороны 21 апреля в 13:07», - говорится в сообщении Минобороны НКР.
Речь идет о разведывательном беспилотнике марки Orbiter (производства Израиля).
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
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