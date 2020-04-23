В Армении зарегистрировано еще 50 случаев коронавируса, 26 пациентов вылечились
23 апреля 2020 - 11:12 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 23 апреля, по состоянию на 11:00, выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 1523, активных кейсов - 840. Еще 26 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 659.
Новых смертей нет. Всего летальных исходов 24.
В стране проведено около 16 тысяч тестов на коронавирус.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие прогулки - не чаще раза в день.
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