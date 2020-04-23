В Италии из-за коронавируса из тюрем выпускают боссов мафии
23 апреля 2020 - 11:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Десятки мафиозных боссов могут быть освобождены из тюрем по всей Италии из-за риска заражения коронавирусом․ Судьи уже освободили как минимум трех стареющих бандитов, поместив их под домашний арест.
Судья в Милане распорядился освободить одного из самых влиятельных боссов «Коза Ностры», 78-летнего Франческо Бонура, который отбывал 23-летний срок. Условия освобождения Бонуры под домашний арест позволяют ему выходить из дома для получения медицинского лечения, пишет «Российская газета».
Судьи также распорядились об освобождении из тюрьмы 65-летнего Винченцино Яннаццо и 72-летнего Рокко Санто Филиппоне , которые входили в окружение боссов Ндрангеты. Судьи опасались, что коронавирусная инфекция может быть смертельной для Филиппоне, поскольку он страдает от серьезного сердечно-сосудистого заболевания.
По словам Лео Бенедучи, генерального секретаря Osapp, крупнейшего профсоюза сотрудников исправительных учреждений Италии, в тюрьмах страны находится около 12 тысяч членов мафиозных организаций. Сотрудники пенитенциарной системы начали сообщать о заключенных, которые обнимаются друг с другом с предполагаемой целью увеличения вероятности заражения вирусом и последующего освобождения из тюрьмы. В настоящее время в итальянских тюрьмах находятся 74 босса мафии старше 70 лет, многие с серьезными заболеваниями.
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