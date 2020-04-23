Мэр Тбилиси предложил ввести ограничение на передвижение автомобилей по выходным
23 апреля 2020 - 11:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Мэр Тбилиси Каха Каладзе предлагает ввести ограничение на передвижение по городу автомобилей по выходным. Такое предложение он сделал в своем видеообращении в Facebook.
«По сравнению с показателями 2019 года, в марте 2020 года содержание диоксида азота в воздухе уменьшилось», — заявил мэр, пишет «Грузия-Online».
Как отметил Каладзе, введенные в условиях чрезвычайного положения ограничения оказали положительное влияние на снижение загрязнения воздуха в Тбилиси. Для сохранения достигнутого результата Каладзе хочет предложить гражданам идею запрета пользования частным транспортом два дня в неделю.
«Два дня в неделю, например, в субботу и воскресенье ввести ограничение на передвижение частных автомобилей и оставить только общественный транспорт, чтобы была возможность, в случае необходимости, передвигаться на автобусе или метро. Это только идея и ее еще только нужно будет довести до ума. Посмотрим, будет ли это интересно нашим гражданам», — заявил Каладзе.
Власти Грузии до 22 мая объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, а 30 марта ввели всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00. В стране 416 больных коронавирусом.
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