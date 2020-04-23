В США 2 кошки заразились коронавирусом

В США 2 кошки заразились коронавирусом
23 апреля 2020 - 13:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Тесты двух домашних кошек в американском штате Нью-Йорк дали положительный результат на коронавирус, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей Министерства сельского хозяйства и федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Это первые подтвержденные случаи среди домашних животных в США». Считается, что животным вирус мог передаться от людей. У кошек наблюдаются «легкие симптомы респираторного заболевания». При этом животные находятся в разных частях штата, пишет РБК.

Представитель ЦКПЗ Кейси Бартон Бейравиш отметила, что пока нет доказательств того, что животные могут передавать коронавирус человеку. «Мы не хотим, чтобы люди паниковали. Мы не хотим, чтобы люди боялись домашних животных», — сказала она. В то же время специалисты ЦКПЗ рекомендовали в период пандемии не подпускать своих собак и кошек к другим домашним животным, а также к чужим людям.

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Ранее коронавирусной инфекцией заразилась тигрица в зоопарке Бронкса (Нью-Йорк). Это был первый известный в мире случай заражения тигра и первый случай заражения животного в США. Сообщалось, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал.

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