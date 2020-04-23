В РФ прирост заболевших коронавирусом сокращается вторые сутки подряд

PanARMENIAN.Net - У 4774 человек в России выявили коронавирусную инфекцию за минувшие сутки, общее число заболевших выросло до 62,773 инфицированных, сообщает федеральный штаб. Прирост заболевших сокращается второй день подряд. 22 апреля оперштаб отчитался о 5236 новых случаях заражения после 5642 случаев днем ранее.

Большинство новых инфицированных – в Москве. За сутки в столице диагноз подтвердился у 1959 жителей, пишут «Ведомости».

С начала эпидемии коронавирусной инфекцией в Москве заболели 33,940 человек.

В России за сутки умерли 42 пациента с коронавирусом, с начала эпидемии – 555 инфицированных. Вылечились от коронавируса уже 4891 человек, прирост в 471 выздоровевших за сутки.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает десятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Всего в мире коронавирусом заразились уже более 2.64 млн человек, около 720,000 из них выздоровели, а более 184,000 – скончались.