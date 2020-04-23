В РФ прирост заболевших коронавирусом сокращается вторые сутки подряд

В РФ прирост заболевших коронавирусом сокращается вторые сутки подряд
23 апреля 2020 - 15:45 AMT

PanARMENIAN.Net - У 4774 человек в России выявили коронавирусную инфекцию за минувшие сутки, общее число заболевших выросло до 62,773 инфицированных, сообщает федеральный штаб. Прирост заболевших сокращается второй день подряд. 22 апреля оперштаб отчитался о 5236 новых случаях заражения после 5642 случаев днем ранее.

Большинство новых инфицированных – в Москве. За сутки в столице диагноз подтвердился у 1959 жителей, пишут «Ведомости».

С начала эпидемии коронавирусной инфекцией в Москве заболели 33,940 человек.

В России за сутки умерли 42 пациента с коронавирусом, с начала эпидемии – 555 инфицированных. Вылечились от коронавируса уже 4891 человек, прирост в 471 выздоровевших за сутки.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает десятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Всего в мире коронавирусом заразились уже более 2.64 млн человек, около 720,000 из них выздоровели, а более 184,000 – скончались.

 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 2226: Sputnik
В РФ работодатели смогут привлекать иностранцев без разрешения на работу
ВВП Китая из-за коронавируса впервые снизился на 6.8% за почти 30 лет
В РФ за сутки выявлено более 4700 случаев коронавируса
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Армяне всего мира смогут почтить память жертв Геноцида по СМС Имена отправителей будут высвечиваться на колоннах мемориала в Цицернакаберде
В Арцахе подтвержден еще один случай заражения коронавирусом Общее число зараженных в республике достигло 8
Twitter будет удалять призывающие нападать на 5G-вышки записи По новым правилам система станет блокировать записи с фейковой информацией
Альберт Авдолян купил одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля Сумма сделки составила 89 млрд рублей - $1.2 млрд