За 9 месяцев 2020-го авиакомпании недосчитаются 1.2 млрд пассажиров
23 апреля 2020 - 16:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная организация гражданской авиации (ICAO) прогнозирует снижение пассажиропотока на международных авиарейсах к сентябрю 2020 года на 1.2 млрд авиапассажиров и потерю до $253 млрд доходов. Такие данные приводятся в докладе организации.
По оценке ICAO, пассажиропоток упадет на две трети от ранее прогнозируемого из-за падения спроса на авиаперелеты, обусловленного угрозой коронавирусной инфекции. Потери в доходах авиакомпаний с января по сентябрь 2020 гожа по подсчетам ICAO составят от $160 до $253 млрд, пишут «Ведомости».
По прогнозу организации, больше всего пострадают авиакомпании в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), в Северной Америке. Наиболее значительное сокращение числа международных авиапутешественников прогнозируется в Европе, в период ее пикового летнего туристического сезона, а затем в тот же сезон – в АТР.
По данным ICAO, авиатранспортная отрасль поддерживает в общей сложности 65.5 млн рабочих мест по всему миру, в том числе 10.2 млн – напрямую.
Авиакомпании, поставщики аэронавигационного обслуживания и аэропорты нанимают около 3.5 млн человек, в авиастроении занято 1.2 млн, аэропорты обеспечивают дополнительную занятость 5.6 млн. 55.3 млн рабочих мест, связанных с обслуживанием туризма, также поддерживаются авиацией.
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