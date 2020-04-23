За 9 месяцев 2020-го авиакомпании недосчитаются 1.2 млрд пассажиров

За 9 месяцев 2020-го авиакомпании недосчитаются 1.2 млрд пассажиров
23 апреля 2020 - 16:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Международная организация гражданской авиации (ICAO) прогнозирует снижение пассажиропотока на международных авиарейсах к сентябрю 2020 года на 1.2 млрд авиапассажиров и потерю до $253 млрд доходов. Такие данные приводятся в докладе организации.

По оценке ICAO, пассажиропоток упадет на две трети от ранее прогнозируемого из-за падения спроса на авиаперелеты, обусловленного угрозой коронавирусной инфекции. Потери в доходах авиакомпаний с января по сентябрь 2020 гожа по подсчетам ICAO составят от $160 до $253 млрд, пишут «Ведомости».

По прогнозу организации, больше всего пострадают авиакомпании в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), в Северной Америке. Наиболее значительное сокращение числа международных авиапутешественников прогнозируется в Европе, в период ее пикового летнего туристического сезона, а затем в тот же сезон – в АТР.

По данным ICAO, авиатранспортная отрасль поддерживает в общей сложности 65.5 млн рабочих мест по всему миру, в том числе 10.2 млн – напрямую.

Авиакомпании, поставщики аэронавигационного обслуживания и аэропорты нанимают около 3.5 млн человек, в авиастроении занято 1.2 млн, аэропорты обеспечивают дополнительную занятость 5.6 млн. 55.3 млн рабочих мест, связанных с обслуживанием туризма, также поддерживаются авиацией.

 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 2226: Sputnik
В РФ работодатели смогут привлекать иностранцев без разрешения на работу
ВВП Китая из-за коронавируса впервые снизился на 6.8% за почти 30 лет
В РФ за сутки выявлено более 4700 случаев коронавируса
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Армяне всего мира смогут почтить память жертв Геноцида по СМС Имена отправителей будут высвечиваться на колоннах мемориала в Цицернакаберде
В Арцахе подтвержден еще один случай заражения коронавирусом Общее число зараженных в республике достигло 8
Twitter будет удалять призывающие нападать на 5G-вышки записи По новым правилам система станет блокировать записи с фейковой информацией
Альберт Авдолян купил одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля Сумма сделки составила 89 млрд рублей - $1.2 млрд