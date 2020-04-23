Альберт Авдолян купил одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля

PanARMENIAN.Net - Российский бизнесмен армянского происхождения, сооснователь оператора Yota Альберт Авдолян купил Эльгинское месторождение коксующегося угля - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире. Об этом сообщила ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания «Мечел», которая продала активы месторождения Авдоляну.

«Мечел» сообщил, что закрыл сделку по продаже своих 51% Эльгинского угольного проекта компании «А-Проперти» Авдоляна. Сумма сделки составила 89 млрд рублей (около $1.2 млрд), включая премию за контрольный пакет акций.

Покупатель также полностью погасил обязательства «Мечела» перед госкорпорацией «ВЭБ.РФ» на $107 млн. «Мечел» также подписал соглашения с Газпромбанком и ВТБ о продлении срока погашения основного долга по кредитным линиям на десять лет.

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«Мечел» из-за долгов оказался неспособен развивать Эльгинский проект. Компания несколько лет искала для этого инвестиции. Сначала речь шла о проектном финансировании ВЭБа, затем - о привлечении иностранного инвестора. Однако оба варианта реализовать не удалось. Авдолян заинтересовался покупкой месторождения летом 2019 года, тогда «А-Проперти» подала в ФАС ходатайство о покупке доли Газпромбанка в Эльгинском проекте. ФАС одобрила сделку в конце февраля 2020 года.

Авдолян входит в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes и занимает в нем 113 место. Журнал оценивает его состояние в $800 млн.

ООО «Эльгауголь» – компания, которая занимается разработкой Эльгинского угольного месторождения в юго-восточной части Якутии. Это одно из крупнейших в мире месторождений высококачественного коксующегося угля с запасами около 2.2 млрд тонн в соответствии со стандартами JORC.