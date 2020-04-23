Twitter будет удалять призывающие нападать на 5G-вышки записи

PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Twitter присоединилась к борьбе с теориями заговоров, связанными с коронавирусом и сетью 5G. Как сообщили в сети, теперь подобный контент будет удаляться.

По новым правилам система станет блокировать записи с «неподтвержденными заявлениями, толкающими людей к вредоносной активности, которая может привести к разрушению или повреждению критической инфраструктуры 5G», сообщает компания.

Новые правила коснутся не всех конспирологических записей. Приоритет на удаление относится к твитам, призывающим к агрессии и вандализму, сносу, поджогу и прочих действий, направленных на вышки 5G.

Связь коронавируса с сетью 5G - одна из основных фейковых теорий происхождения вируса. Из-за этой теории во многих странах люди стали выступать против сетей нового поколения, а в Великобритании только за последний месяц было зафиксировано 50 поджогов, направленных против вышек и прочего оборудования. Никаких научных подтверждений связи 5G с коронавирусом нет.