В Арцахе подтвержден еще один случай заражения коронавирусом
23 апреля 2020 - 19:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство здравоохранения Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) сообщает, что в НКР выявлен еще один случай заражения коронавирусом, тест гражданина оказался положительным.
Таким образом, общее число зараженных в республике достигло 8, 3 из которых выздоровели.
Новый случай - из числа контактов первого выявленного зараженного в Карвачаре, он был на самоизоляции с 11 апреля, а с 17 апреля был изолирован в Республиканском медицинском центре.
На данный момент в Арцахе изолированы 20 граждан, 195 человек прошли тестирование.
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