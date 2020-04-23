В Арцахе подтвержден еще один случай заражения коронавирусом

PanARMENIAN.Net - Министерство здравоохранения Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) сообщает, что в НКР выявлен еще один случай заражения коронавирусом, тест гражданина оказался положительным.

Таким образом, общее число зараженных в республике достигло 8, 3 из которых выздоровели.

Новый случай - из числа контактов первого выявленного зараженного в Карвачаре, он был на самоизоляции с 11 апреля, а с 17 апреля был изолирован в Республиканском медицинском центре.

На данный момент в Арцахе изолированы 20 граждан, 195 человек прошли тестирование.