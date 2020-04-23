Армяне всего мира смогут почтить память жертв Геноцида по СМС

PanARMENIAN.Net - Армяне во всем мире смогут почтить память жертв Геноцида армян 1915 года, не выходя из дома и отправив СМС со своим именем. Об этом заявил вице-мэр Еревана Тигран Вирабян.

Отправить СМС можно будет с 08:00 (по Еревану) 24 апреля. Как пояснил Вирабян, жители Армении с утра смогут отправить СМС на короткий номер 1915 и вечером увидеть свое имя и фамилию, высвеченное на колоннах мемориала в Цицернакаберде.

А армяне диаспоры могут отправить СМС на номер +374 33 1915 00. С каждого номера можно отправить максимум 5 имен и фамилий, сообщения не должны содержать другую информацию. Цена одного сообщения будет всего 1 драм, так как по закону обеспечить бесплатную отправку СМС нельзя.

Из-за пандемии коронавируса все мероприятия, связанные с 105-летней годовщиной Геноцида армян, пройдут без непосредственного участия людей. Правительство от имени всех армян возложит к вечному огню 105,000 цветов.

Мероприятия памяти жертв Геноцида армян стартуют 23 апреля в 21:00 под звон колоколов церквей, в Ереване и областных центрах отключат освещение.