105-я годовщина Геноцида армян: Массовых мероприятий не будет из-за коронавируса

PanARMENIAN.Net - 24 апреля во всем мире вспоминают жертв Геноцида армян в Османской империи (нынешняя Турция) в 1915 году. Многие государства на разных уровнях признали Геноцид армян, но Турция до сих пор отрицает этот факт.

Геноцид армян 1915-1923 годов является первым геноцидом ХХ века. И хотя правопреемница Османской империи – Турция, отвергает факт уничтожения 1.5 миллиона человек, процесс мирового признания неукоснительно идет вперед. Все больше стран, областей, штатов, провинций и городов признают Геноцид армян, приближая тот день, когда Турция больше не сможет отрицать свою историю.

В этом году 105-летие Геноцида армян пройдет без массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Мемориальный комплекс Цицернакаберд посетили только премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Армен Саркисян, председатель Национального собрания, президент Республики Арцах и католикос всех армян Гарегин Второй.

Вместо помещения мемориала армяне во всем мире смогут почтить память жертв Геноцида армян 1915 года, не выходя из дома и отправив СМС со своим именем.

Отправить СМС можно будет с 08:00 (по Еревану) 24 апреля. Жители Армении с утра смогут отправить СМС на короткий номер 1915 и вечером увидеть свои имя и фамилию, высвеченные на колоннах мемориала в Цицернакаберде.

А армяне диаспоры могут отправить СМС на номер +374 33 1915 00. С каждого номера можно отправить максимум 5 имен и фамилий, сообщения не должны содержать другую информацию. Цена одного сообщения будет всего 1 драм, так как по закону обеспечить бесплатную отправку СМС нельзя.

Кроме того, правительство от имени всех армян возложит к вечному огню 105,000 цветов. А в Цицернакаберде впервые состоится концерт длительностью 11 часов. Запланировано около 68 выступлений с участием 160 человек.

Первым Геноцид армян официально признал и осудил Уругвай. 20 апреля 1965 года Главная Ассамблея Сената Уругвая и Палаты представителей приняла закон «О Дне памяти жертв Геноцида армян».

Факт Геноцида армян в Османской империи 1915 года признан многими государствами: Россия (1995г.), Франция (1998г.), Италия (2000г.), Нидерланды (2004г.), Бельгия (1998г.), Польша (2005г.), Литва (2005г.), Словакия (2004г.), Швеция (2010г.), Швейцария (2003г.), Греция (1999г.), Кипр (1975г.), Ливан (1997г.), Канада (1996г.), Венесуэла (2005г.), Аргентина (2004г.), Чили (2007г.), Ватикан (2000г.), Боливия (2014г.), Австрия (2015г.), Люксембург (2015г.), Бразилия (2015г.). Геноцид армян признали также Европейский парламент и Всемирный совет церквей. Официально признали и осудили Геноцид армян 49 из 50 штатов США. Парламентами нескольких европейских стран приняты законы предусматривающие уголовную ответственность за отрицание Геноцида армян.