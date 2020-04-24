Пашинян: Геноцид армян - преступление против всего мира

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился с посланием по случаю 105-й годовщины Геноцида армян. В своем обращении из мемориального комплекса Цицернакаберд он заявил, что Геноцид армян, осуществленный властями Османской империи, был преступлением не только против идентичности армянского народа, но и против всей человеческой цивилизации.

Как отметил Пашинян, вследствие геноцида, длившегося на протяжении многих лет и совершенного по государственному решению, Западная Армения полностью лишилась армянского населения. 1.5 миллиона наших соотечественников были убиты, сотни тысяч армян стали беженцами, лишившись права жить на своей исторической родине, подчеркнул премьер.

«Вследствие геноцида армянский народ не только понес колоссальные человеческие потери, но и был лишен своей родины и подвергся культурным погромам. Потери духовного и религиозного наследия нашего народа необратимы, материальный ущерб огромен», - заявил премьер-министр.

По его словам, день 24 апреля 1915 года стал самым сильным символом всего этого процесса, поскольку в этот день сотни представителей армянской интеллигенции, религиозных и политических деятелей по приказу правительства младотурок были арестованы, депортированы, убиты или пропали без вести.

«Уже 55 лет 24 апреля мы поминаем жертв Геноцида армян. Впервые он отмечался в 1965 году, когда тысячи армян в столице Армении Ереване в этот день получили возможность провести масштабное мероприятие, посвященное памяти жертв геноцида... Власти Советской Армении приняли решение объявить 24 апреля Днем памяти жертв геноцида и сооружить в Цицернакаберде Мемориальный комплекс памяти жертв Геноцида армян. И этот величественный памятник стал одним из самых красноречивых символов вечности нашего народа», - подчеркнул премьер.

Он добавил, что в то же время движение, направленное на признание Геноцида армян, началось и в армянских общинах диаспоры: это движение, которым на протяжении десятилетий самоотверженно руководят политические и общественные структуры диаспоры, благодаря последовательным и неустанным шагам во многих странах увенчалось успехом.

Пашинян выразил благодарность тем государствам, которые признали и осудили Геноцид армян. Он напомнил, что Геноцид армян официально признали 30 стран мира. «Мы признательны всем тем государствам, международным структурам, духовным и светским лидерам, которые выражают свою солидарность армянскому народу», - сказал премьер в своем послании.

Первым Геноцид армян официально признал и осудил Уругвай. 20 апреля 1965 года Главная Ассамблея Сената Уругвая и Палаты представителей приняла закон «О Дне памяти жертв Геноцида армян».

Факт Геноцида армян в Османской империи 1915 года признан многими государствами: Россия (1995г.), Франция (1998г.), Италия (2000г.), Нидерланды (2004г.), Бельгия (1998г.), Польша (2005г.), Литва (2005г.), Словакия (2004г.), Швеция (2010г.), Швейцария (2003г.), Греция (1999г.), Кипр (1975г.), Ливан (1997г.), Канада (1996г.), Венесуэла (2005г.), Аргентина (2004г.), Чили (2007г.), Ватикан (2000г.), Боливия (2014г.), Австрия (2015г.), Люксембург (2015г.), Бразилия (2015г.). Геноцид армян признали также Европейский парламент и Всемирный совет церквей. Официально признали и осудили Геноцид армян 49 из 50 штатов США. Парламентами нескольких европейских стран приняты законы предусматривающие уголовную ответственность за отрицание Геноцида армян