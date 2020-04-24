Коронавирус в Армении: 73 новых случая, 69 выздоровели

Коронавирус в Армении: 73 новых случая, 69 выздоровели
24 апреля 2020 - 11:16 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 24 апреля, по состоянию на 11:00, выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 1596. Еще 69 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 728.

Скончались еще 3 пациента в возрасте 81, 84 и 87 лет. У всех них были сопутствующие хронические заболевания. Всего летальных исходов 27.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие прогулки - не чаще раза в день.

 Самое значимое
Армения заняла 61-е место в рейтинге свободы прессыАрмения заняла 61-е место в рейтинге свободы прессы
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Пара армян-врачей проводит медовый месяц, помогая больным коронавирусомПара армян-врачей проводит медовый месяц, помогая больным коронавирусом
Георги - врач из Грузии, Татев - медсестра, они поженились недавно
В Армении 157 случаев коронавируса из 190 связаны с двумя кейсамиВ Армении 157 случаев коронавируса из 190 связаны с двумя кейсами
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Partner news
 Статьи
Сидите дома и не выходите

Как наказывают в разных странах за нарушение карантина при коронавирусе

 Самое читаемое в разделе
В РА в день памяти Геноцида армян и во время майских праздников не будет массовых мероприятий
В Армении предложено на месяц продлить режим ЧП
Армения не ведет переговоры с российской компанией о поставках тестируемого лекарства от коронавируса
Темп удвоения числа случаев коронавируса в Армении замедлился почти в два раза
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
В Арцахе подтвержден еще один случай заражения коронавирусом Общее число зараженных в республике достигло 8
Twitter будет удалять призывающие нападать на 5G-вышки записи По новым правилам система станет блокировать записи с фейковой информацией
Альберт Авдолян купил одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля Сумма сделки составила 89 млрд рублей - $1.2 млрд
За 9 месяцев 2020-го авиакомпании недосчитаются 1.2 млрд пассажиров Авиакомпании потеряют до $253 млрд