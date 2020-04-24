Коронавирус в Армении: 73 новых случая, 69 выздоровели

PanARMENIAN.Net - В Армении 24 апреля, по состоянию на 11:00, выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 1596. Еще 69 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 728.

Скончались еще 3 пациента в возрасте 81, 84 и 87 лет. У всех них были сопутствующие хронические заболевания. Всего летальных исходов 27.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие прогулки - не чаще раза в день.