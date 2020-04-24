Врачи и больные коронавирусом гюмрийской инфекционной больницы почтили память жертв Геноцида армян
24 апреля 2020 - 18:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Медперсонал инфекционной больницы армянского города Гюмри и ее пациенты, больные коронавирусом, вечером 23 апреля почтили память жертв Геноцида армян, присоединившись к общеармянской акции.
В 21:00 они также погасили свет в больнице и зажгли фонари на своих телефонах. Медперсонал прошелся так по больнице, а пациенты присоединились из своих палат.
Гюмрийская инфекционная больница - один из центров для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом в Армении.
В Армении, по состоянию на 24 апреля, число инфицированных коронавирусом достигло 1596, из которых 728 человек выздоровели, скончались 27 пациентов.
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