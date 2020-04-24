Макрон: Франция обязана защищать память жертв и бороться с отрицанием Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - Президент Франции Эмманюэль Макрон направил письмо президенту Армении Армену Саркисяну в связи со 105-летием Геноцида армян, отметив, что 24 апреля Франция вспоминает резню 600 представителей армянской интеллигенции Константинополя, которая положила начало геноциду.

«Сегодня Франция более чем когда-либо обязана защищать память жертв, бороться с отрицанием и извлечь серьезный урок из этой трагической истории.

В прошлом году моя страна, согласно принятому мною обязательству, объявила 24 апреля Днем памяти Геноцида армян. Строго уважая правила, продиктованные нынешним состоянием, я решил, что и в этом году этот день должен быть отмечен в Париже маленьким мероприятием в присутствии членов правительства Франции», - написал Макрон.

По его словам, пандемия коронавируса, постигшая весь мир, ставит перед всеми новые здравоохранительные, экономические и социальные вызовы.

«Я уверен, что Франция и Армения в международных рамках будут совместно действовать во благо более эффективной многосторонней солидарности. Какими бы ни были трудности, армяне могут рассчитывать на дружбу Франции. Верная своим обязательствам, Франция рядом с армянами в их стремлении достичь мира и благоденствия», - заверил Макрон.

24 апреля во всем мире вспоминают жертв Геноцида армян в Османской империи (нынешняя Турция) в 1915 году. Многие государства на разных уровнях признали Геноцид армян, но Турция до сих пор отрицает этот факт.

Геноцид армян 1915-1923 годов является первым геноцидом ХХ века. И хотя правопреемница Османской империи – Турция, отвергает факт уничтожения 1.5 миллиона человек, процесс мирового признания неукоснительно идет вперед. Все больше стран, областей, штатов, провинций и городов признают Геноцид армян, приближая тот день, когда Турция больше не сможет отрицать свою историю.