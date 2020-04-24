Внук Джемаля-паши: Мои армянские братья, разделяю боль геноцида
24 апреля 2020 - 14:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Внук одного из организаторов Геноцида армян Джемаля-паши, известный журналист Хасан Джемаль сделал запись о Геноциде армян в своем микроблоге в Twitter.
«Мои армянские братья, я разделяю вашу боль геноцида 24 апреля», - написал он.
Хасан Джемаль не раз публично признавал Геноцид армян и просил прощения. Он делает соответствующие записи не одну годовщину Геноцида армян.
24 апреля во всем мире вспоминают жертв Геноцида армян в Османской империи (нынешняя Турция) в 1915 году. Многие государства на разных уровнях признали Геноцид армян, но Турция до сих пор отрицает этот факт.
Геноцид армян 1915-1923 годов является первым геноцидом ХХ века. И хотя правопреемница Османской империи – Турция, отвергает факт уничтожения 1.5 миллиона человек, процесс мирового признания неукоснительно идет вперед. Все больше стран, областей, штатов, провинций и городов признают Геноцид армян, приближая тот день, когда Турция больше не сможет отрицать свою историю.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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