Внук Джемаля-паши: Мои армянские братья, разделяю боль геноцида

PanARMENIAN.Net - Внук одного из организаторов Геноцида армян Джемаля-паши, известный журналист Хасан Джемаль сделал запись о Геноциде армян в своем микроблоге в Twitter.

«Мои армянские братья, я разделяю вашу боль геноцида 24 апреля», - написал он.

Хасан Джемаль не раз публично признавал Геноцид армян и просил прощения. Он делает соответствующие записи не одну годовщину Геноцида армян.

24 апреля во всем мире вспоминают жертв Геноцида армян в Османской империи (нынешняя Турция) в 1915 году. Многие государства на разных уровнях признали Геноцид армян, но Турция до сих пор отрицает этот факт.

Геноцид армян 1915-1923 годов является первым геноцидом ХХ века. И хотя правопреемница Османской империи – Турция, отвергает факт уничтожения 1.5 миллиона человек, процесс мирового признания неукоснительно идет вперед. Все больше стран, областей, штатов, провинций и городов признают Геноцид армян, приближая тот день, когда Турция больше не сможет отрицать свою историю.