«Мы вспоминаем Мец Егерн»: Трамп вновь избежал слова «геноцид»
24 апреля 2020 - 18:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп 24 апреля выступил с заявлением по случаю 105-й годовщины Геноцида армян, однако вновь избежал этого термина, употребив «Мец Егерн» (большая резня).
«Сегодня мы присоединяемся к мировому сообществу, которое отдает дань памяти погибшим во время Мец Егерна - одного из самых страшных массовых злодеяний 20-го века. Начиная с 1915 года, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или или отправлены на смерть в последние годы Османской империи. В этот день памяти мы выражаем уважение тем, кто пострадал и потерял свои жизни, и в то же время подтверждаем нашу приверженность укреплению более гуманного и мирного мира», - отметил Трамп.
В своем послании он заявил, что США приветствуют «усилия армян и турок признать и принять их болезненную историю».
«Каждый год 24 апреля мы задумываемся о прочных и стойких связях между американским и армянским народами. Мы гордимся основателями Американского комитета по оказанию помощи армянам и сирийцам, созданному в 1915 году и оказавшему важнейшую гуманитарную помощь армянским беженцам, и благодарны тысячам американцев, которые внесли свой вклад вызвались помочь изгнанным из своих домов армянам», - говорится в послании Трампа.
По его словам, сейчас мир является свидетелем силы и стойкости армянского народа перед лицом трагедии.
«Нам повезло, что так много армян принесли свою богатую культуру к нашим берегам и внесли свой вклад в нашу страну, включая солдат, знаменитых артистов, известных архитекторов и успешных бизнесменов», - добавил Трамп.
Правительство США впервые признало Геноцид армян еще в 1951 году посредством доклада, представленного в Международный суд, где жестокая расправа османских турок над армянским народом была представлена в качестве примера Геноцида. В 1981 году президент США Рональд Рейган признал Геноцид армян, а Палата представителей Соединенных штатов в 1975-м, 1984-м и 1996-м приняла резолюции о признании Геноцида армян.
Ни экс-президент Барак Обама, в своих предвыборных обещаниях говоривший о признании Геноцида армян, ни нынешний президент Дональд Трамп так и не произнесли термин «геноцид», заменяя его на «Мец Егерн».
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