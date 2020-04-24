В Москве почтили память жертв Геноцида армян 1915 года
24 апреля 2020 - 19:35 AMT
PanARMENIAN.Net - В Москве также почтили память 1.5 млн невинных жертв Геноцида армян в Османской империи. 24 апреля посол Армении в России Вардан Тоганян и глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Езрас Нерсисян возложили цветы у мемориала памяти жертв Геноцида армян, установленного на территории церковного комплекса ААЦ в Москве, сообщает посольство Армении в РФ.
В церемонии возложения приняли участие также посланник посольства Борис Саакян и военный атташе при диппредставительстве Армен Лалаян.
105-летие Геноцида армян проходит без массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Вместо посещения мемориала армяне во всем мире смогут почтить память жертв Геноцида армян 1915 года, не выходя из дома и отправив СМС со своим именем. Жители Армении смогут отправить СМС на короткий номер 1915 и вечером увидеть свои имя и фамилию, высвеченные на колоннах мемориала в Цицернакаберде. А армяне диаспоры могут отправить СМС на номер +374 33 1915 00. С каждого номера можно отправить максимум 5 имен и фамилий, сообщения не должны содержать другую информацию.
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