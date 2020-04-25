Граждане РФ смогут вылететь из Армении 27 апреля

Граждане РФ смогут вылететь из Армении 27 апреля
25 апреля 2020 - 11:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Рейс Ереван-Петербург-Москва для оставшихся в Армении граждан России состоится 27 апреля, на нем смогут улететь жители этих регионов, сообщила Минкомсвязь РФ.

«Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса № AFL1861 Ереван — Санкт-Петербург — Москва на 27 апреля 2020 в 13:45 (по Еревану)», - сообщил представитель Минкомсвязи, пишет РИА Новости.

Представитель министерства уточнил, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Армения также организует чартерные рейсы для вывоза своих граждан из России. За апрель было 7 таких рейсов, которыми на родину вернулись 1500 граждан РА, еще более 2000 ожидают своей очереди.

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