Кисин: Продолжайте делать все, чтобы как можно больше людей знали о Геноциде армян
25 апреля 2020 - 15:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный музыкант, пианист Евгений Кисин, говоря о Геноциде армян, отметил, что важно, чтобы «вечный огонь горел в наших сердцах».
«Не важно, находимся ли мы дома или где-либо еще. Конечно же важно, чтобы он горел в сердцах как можно большего числа людей. Поэтому, продолжайте делать все, чтобы как можно больше людей знали и помнили о Геноциде армян», – заявил музыкант в ходе брифинга с главным менеджером Международного музыкального фестиваля «Ереванские перспективы» Соной Ованнисян.
По словам Кисина, Армения заслуживает процветания, чтобы в страну массово приезжали люди со всего мира, «чтобы была активная концертная жизнь».
Ованнисян сообщила, что в октябре 2021 года Кисин выступит с концертом в Армении.
Евгений Кисин в 2015 году в Нью-Йорке принял участие в концерте, посвященном 100-летию Геноцида армян и исполнил произведение Комитаса «Журавль». В интервью New York Times в том же году пианист заявил, что не будет выступать в Турции, пока Турция не признает Геноцид армян.
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