Facebook запускает сервис групповых видеозвонков Messenger Rooms
25 апреля 2020 - 10:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Facebook 24 апреля сообщила о запуске сервиса групповых видеозвонков Messenger Rooms.
«Messenger Rooms позволит проводить время с друзьями, любимыми и теми, кто разделяет ваши интересы. Создайте «комнату» из Facebook или Facebook Messenger и пригласите присоединиться к вашему видеозвонку любого, даже если у него нет учетной записи в Facebook. В «комнаты» можно будет приглашать до 50 человек, ограничения по времени звонков не будет», - говорится в заявлении компании.
Отмечается, что скоро функция станет доступна в Instagram Direct, WhatsApp и Portal.
Кроме того, в Facebook объявили о расширении функции видеозвонков в WhatsApp. Вскоре в звонках и видеозвонках в этом приложении смогут участвовать до 8 человек. Отмечается, что такие звонки также будут защищены сквозным шифрованием.
Новый сервис — потенциальный конкурент Zoom и Houseparty, популярность которых взлетела во время пандемии коронавируса. В бесплатной версии сервиса Zoom количество участников ограничено 100, а время — 40 минутами.
Акции Zoom упали на 6% с момента заявления Facebook.
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