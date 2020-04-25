Известны имена героев «Авроры» 2020 года

PanARMENIAN.Net - В ходе онлайн-дискуссии Гуманитарной инициативы «Аврора», которая состоялась 24 апреля, в день памяти жертв Геноцида армян, стали известны имена героев «Авроры» – 2020. В обсуждении приняли участие соучредители Гуманитарной инициативы «Аврора» Нубар Афеян, Вартан Грегорян и Рубен Варданян, лорд Ара Дарзи, председатель Отборочной комиссии премии «Аврора», и Маргерит Баранкитс, лауреат первой премии «Аврора».

Ара Дарзи назвал имена героев «Авроры» – 2020: ими стали Фартун Адан и Ильвад Эльман из Сомали, которые борются за права женщин, Анжелика Намайка из Конго, организовавшая помощь беженцам, в том числе – 22.5 тысячам женщин, Софи Бон и Клаус Вогель, основанная ими организация SOS помогла 30 тысячам беженцам в Средиземноморье, а также Сакина Якуби из Афганистана, которая помогла 16 млн афганцам и пакистанцам, в основном - женщинам, в получении образования.

Во время онлайн-дискуссии Гуманитарная инициатива «Аврора» официально объявила о начале приема номинаций на премию «Аврора» – 2021 и призвала всех выдвигать кандидатуры выдающихся гуманитарных деятелей, готовых пойти на все ради спасения человеческих жизней. В том числе предлагается номинировать героев, сражающихся на передовой пандемии коронавируса.

Премия «Аврора» вручается от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. Лауреат премии получает награду в размере 1 млн долларов и уникальную возможность продолжить эстафету добра, поддержав организации, вдохновившие его гуманитарную деятельность.