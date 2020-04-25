В Армении выявлен 81 новый случай коронавируса, еще 75 выздоровевших
25 апреля 2020 - 11:25 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 25 апреля, по состоянию на 11:00, выявлен 81 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 1677. Еще 75 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 803.
Один пациент в возрасте 71 лет скончался, у него были сопутствующие хронические заболевания. Всего летальных исходов 28.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие прогулки - не чаще раза в день.
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