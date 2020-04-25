Украинские депутаты почтили память жертв Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - Народные депутаты Украины в видеообращении почтили память жертв Геноцида армян. Депутаты Верховной Рады 24 апреля записали видеообращение «Україна пам’ятає» (Украина помнит).

Ранее замглавы МИД Украины Василий Бондар обратился ко всем членам государственных органов страны с призывом не использовать термин Геноцид по отношению к событиям 1915 года.

В начале обращения Дарья Володина говорит, что 24 апреля — день боли и скорби, день, когда весь мир вспоминает жертв Геноцида армян. 26 народных депутата включаются из разных точек страны и подчеркивают, что «Украина помнит».

Инициатор обращения Володина отметила, что таким образом народные избранники выразили свою солидарность армянскому народу, пишет AnalitikaUA.net.

К видеообращению присоединились: Дарья Володина, Михаил Радуцкий, Суто Мамоян, Артем Дмитрук, Максим Бужанский, Максим Заремский, Юрий Камельчук, Максим Павлюк, Александр Куницкий, Владимир Захарченко, Николай Галушко, Иван Шинкаренко, Маргарита Шол, Андрей Холодов, Александр Аликсийчук, Богдан Кицак, Андрей Боблях, Алексей Леонов, Андрей Богданец, Анна Колиснык, Евгений Шевченко, Александр Дануца, Александр Бакумов, Юрий Кисель, Николай Стефанчук, Илья Кива.

В своем письме Бондар обосновал свою подобную позицию тем, что Армения является союзником России и не поддерживает Украину на международной арене, в то время, как Турция – партнер Украины, который поддерживает ее в вопросе Крыма.