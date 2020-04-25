В Армении зарегистрирован максимальный суточный прирост случаев коронавируса с 1 апреля

PanARMENIAN.Net - В Армении по состоянию на 25 апреля число случаев заболевания коронавирусом достигло 1677. За последние сутки выявлен 81 новый случай, за день до этого - 73 случая.

Это является наибольшим показателем с 1 апреля, когда за сутки было выявлено 92 случая. После пика 1 апреля суточное число случаев заражения в стране начало снижаться, однако прирост последних двух суток может быть связан с тем, что в последние недели карантин в Армении соблюдается слабо.

Как в столице, так и в областях многие игнорируют призыв самоизолироваться. Особенно возросло число людей на улицах с Пасхи, которую в РА отмечали 12 апреля.

В среднем инкубационный период коронавируса составляет 5 дней, однако колеблется в промежутке до 14 суток, исключая отдельные случаи.

По данным Яндекса, 21 апреля индекс самоизоляции в Армении – 3.8 (наивысший балл – 5). В Тбилиси индекс равен 4.7, в Баку - 3.9.

Число случаев коронавируса в Армении достигло 1677, из которых 803 человека выздоровели, 28 - скончались.