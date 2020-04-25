В Италии зафиксирован самый низкий суточный уровень смертности от коронавируса за месяц

PanARMENIAN.Net - В Италии 24 апреля зарегистрирован рекордно низкий за последний месяц уровень дневной смертности от коронавируса.

Хотя за сутки там скончалось 420 человек, и общий показатель достиг 25,969, это самый низкий дневной прирост с 19 марта, пишет BBC.

Что касается инфицированных, то их стало на 3021 больше, и число сейчас приближается к 193 тысяч.

Итальянские СМИ сообщили, что в ближайшие 4 недели жесткие карантинные меры будут постепенно ослабляться.

Италия является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы. По числу зараженных страна занимает третье место в мире после США и Испании, а по количеству летальных исходов - второе после США.