В Италии зафиксирован самый низкий суточный уровень смертности от коронавируса за месяц

В Италии зафиксирован самый низкий суточный уровень смертности от коронавируса за месяц
25 апреля 2020 - 13:04 AMT

PanARMENIAN.Net - В Италии 24 апреля зарегистрирован рекордно низкий за последний месяц уровень дневной смертности от коронавируса.

Хотя за сутки там скончалось 420 человек, и общий показатель достиг 25,969, это самый низкий дневной прирост с 19 марта, пишет BBC.

Что касается инфицированных, то их стало на 3021 больше, и число сейчас приближается к 193 тысяч.

Итальянские СМИ сообщили, что в ближайшие 4 недели жесткие карантинные меры будут постепенно ослабляться.

Италия является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы. По числу зараженных страна занимает третье место в мире после США и Испании, а по количеству летальных исходов - второе после США.

Photo. Reuters
 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 2226: Sputnik
В РФ работодатели смогут привлекать иностранцев без разрешения на работу
Пасха на фоне вируса: Страхи по поводу переполненности грузинских церквей не оправдались
ВВП Китая из-за коронавируса впервые снизился на 6.8% за почти 30 лет
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 180 раз Передовые подразделения Армии обороны НКР полностью владеют оперативно-тактической ситуацией на передовой
В Армении зарегистрирован максимальный суточный прирост случаев коронавируса с 1 апреля После пика 1 апреля суточное число случаев заражения в стране начало снижаться
Солист System of a Down написал песню на стихи премьера Армении Пашинян поблагодарил Танкяна
Украинские депутаты почтили память жертв Геноцида армян К видеообращению присоединились 26 депутатов