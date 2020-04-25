В Италии зафиксирован самый низкий суточный уровень смертности от коронавируса за месяц
25 апреля 2020 - 13:04 AMT
PanARMENIAN.Net - В Италии 24 апреля зарегистрирован рекордно низкий за последний месяц уровень дневной смертности от коронавируса.
Хотя за сутки там скончалось 420 человек, и общий показатель достиг 25,969, это самый низкий дневной прирост с 19 марта, пишет BBC.
Что касается инфицированных, то их стало на 3021 больше, и число сейчас приближается к 193 тысяч.
Итальянские СМИ сообщили, что в ближайшие 4 недели жесткие карантинные меры будут постепенно ослабляться.
Италия является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы. По числу зараженных страна занимает третье место в мире после США и Испании, а по количеству летальных исходов - второе после США.
Photo. Reuters
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