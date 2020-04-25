В РФ упростили получение гражданства
25 апреля 2020 - 15:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства.
Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в России, смогут не отказываться от гражданства другого государства. Кроме того, родившиеся в СССР и его бывших республиках, но не получившие их гражданства, освобождаются от требования об обязательном трехлетнем проживании в России до подачи заявления, а также от подтверждения источника дохода, пишет РБК.
Это также касается иностранцев, которые три года состоят в браке с россиянином и живут в России или имеют хотя бы одного родителя, имеющего российское гражданство и проживающего на территории страны.
Документ вступит в силу через 90 дней со дня опубликования.
Законопроект внесло в Госдуму правительство в начале апреля. Сейчас граждане иностранных государств, которые собираются получить российский паспорт, должны подать заявление об отказе от имеющегося гражданства. При этом отказ не требуется, если это предусмотрено международным договором России или невозможно по независящим от соискателя обстоятельствам.
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