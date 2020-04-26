В Армении выявлено 69 новых случаев коронавируса, еще 30 пациентов выписались

В Армении выявлено 69 новых случаев коронавируса, еще 30 пациентов выписались
26 апреля 2020 - 11:00 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 26 апреля, по состоянию на 11:00, выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 1746. Еще 30 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 833.

Всего летальных исходов 28.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие прогулки - не чаще раза в день.

 Самое значимое
Армения заняла 61-е место в рейтинге свободы прессыАрмения заняла 61-е место в рейтинге свободы прессы
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Пара армян-врачей проводит медовый месяц, помогая больным коронавирусомПара армян-врачей проводит медовый месяц, помогая больным коронавирусом
Георги - врач из Грузии, Татев - медсестра, они поженились недавно
В Армении 157 случаев коронавируса из 190 связаны с двумя кейсамиВ Армении 157 случаев коронавируса из 190 связаны с двумя кейсами
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Partner news
 Статьи
Сидите дома и не выходите

Как наказывают в разных странах за нарушение карантина при коронавирусе

 Самое читаемое в разделе
В РА в день памяти Геноцида армян и во время майских праздников не будет массовых мероприятий
Темп удвоения числа случаев коронавируса в Армении замедлился почти в два раза
Сержа Саргсяна допросили в СНБ Армении
В Армении предложено на месяц продлить режим ЧП
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 180 раз Передовые подразделения Армии обороны НКР полностью владеют оперативно-тактической ситуацией на передовой
В РФ упростили получение гражданства Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в России, смогут не отказываться от гражданства другого государства
В Италии зафиксирован самый низкий суточный уровень смертности от коронавируса за месяц За сутки там скончалось 420 человек
Солист System of a Down написал песню на стихи премьера Армении Пашинян поблагодарил Танкяна