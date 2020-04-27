В Италии с 4 мая отменят некоторые ограничения

В Италии с 4 мая отменят некоторые ограничения
27 апреля 2020 - 11:02 AMT

PanARMENIAN.Net - Правительство Италии вводит первые послабления общенационального карантина с 4 мая. Однако для открытия магазинов розничной торговли и музеев нужно ждать 18 мая, а салонов красоты, парикмахерских, а также баров и ресторанов - 1 июня. Как объявил премьер-министр Джузеппе Конте на пресс-конференции в Facebook, при этом будет необходимо соблюдать меры предосторожности в виде социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты, пишет ТАСС.

«Мы должны гарантировать возобновление жизни, но с полным осознанием ответственности. С 4 мая сохранятся ограничения на передвижение без весомой причины, в том числе между регионами, однако возможно воссоединение семей, но исключены праздники и торжества», - объявил Конте, представляя новый декрет правительства, который регулирует нормы после послабления карантина с 4 мая. При этом он предупредил, что во время так называемой второй фазы эпидемии, когда население должно сосуществовать с коронавирусом, эпидемическая кривая может вернуться к росту. «Поэтому мы будем продолжать осуществлять контроль, а руководство областей должно будет предоставлять все сведения и следить за соблюдением всех норм», - уточнил Конте.

Среди послаблений, вступающих в силу с 4 мая, он назвал открытие парков и садов, где прогулки разрешены только в семейном составе, но при этом будут закрыты детские площадки. Кроме того, с 4 мая возможно возобновить индивидуальные тренировки спортсменов, но только «представляющих национальный интерес с точки зрения спортивных ассоциаций и Итальянского олимпийского комитета и за закрытыми дверями».

«С 4 мая будет возобновлено производство и работы на строительных площадках, а также торговля оптом во всех секторах», - сказал премьер. Глава правительства подчеркнул, что все предприятия должны обеспечить должные нормы безопасности, основная из которых - безопасная дистанция между людьми не менее 1 м. Кроме того, будет обязательным ношение медицинской маски, стоимость которой назначается на уровне 50 центов, когда речь идет о хирургической модели. Конте еще раз особо отметил, что социальное дистанцирование останется главным принципом недопущения распространения заражения.

С 4 мая можно будет возобновить траурные церемонии, но с участием только близких родственников и не более 15 человек, которые должны соблюдать дистанцию. Конте призвал сохранять дистанцию даже внутри семей. Премьер-министр окончательно прояснил вопрос о школах, заявив, что до конца учебного года образовательные заведения открыть не представляется возможным.

До сих пор были открыты только магазины детских товаров, книжные лавки и магазины канцелярских товаров. Открылись также некоторые парфюмерные магазины. В некоторых регионах ранее уже были допущены небольшие послабления.

Число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 197.5 тыс, из которых более 26.6 тыс умерли от последствий вызываемого им заболевания и почти 65 тыс излечились.

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