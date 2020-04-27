Премьер Британии возобновит выполнение своих обязанностей
27 апреля 2020 - 12:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою резиденцию после выздоровления от Covid-19. С 27 апреля глава правительства вновь приступает к выполнению своих обязанностей.
Джонсон неделю провел в больнице, после чего две недели восстанавливался от перенесенного заболевания в загородной резиденции Чекерс в графстве Бакингемшир, пишет Deutsche Welle.
На 27 апреля у премьера намечено заседание министров кабинета, отвечающих за борьбу с распространением коронавируса. Премьер уже на этой неделе - то есть до запланированной даты, 7 мая - может смягчить ряд параметров действующего в стране локдауна.
В конце марта 55-летний британский премьер сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Политик самоизолировался в своей резиденции, а позднее, 5 апреля, был госпитализирован. На следующий день его состояние ухудшилось настолько, что больного перевели в отделение интенсивной терапии. Там Джонсон получал кислородную поддержку, но его не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. 9 апреля премьер был переведен в обычную палату.
Всего в Британии инфицированы более 154 тысяч человек, около 21 тысячи умерли.
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