Армяне США пожертвовали более 5 млн порций еды пострадавшим от Covid-19 семьям

PanARMENIAN.Net - Армянская община США пожертвовала более 5 млн порций еды, чтобы помочь семьям, пострадавшим из-за пандемии Covid-19. Об этом сообщил в Twitter Армянский национальный комитет Америки.

Первоначальная цель состояла в том, чтобы пожертвовать 1.5 млн порций организации Feeding America в память 1.5 млн жертв Геноцида армян. Однако армянской общине удалось собрать более 5 млн порций.

24 апреля во всем мире вспоминали жертв Геноцида армян в Османской империи (нынешняя Турция) в 1915 году. С трагедии прошло 105 лет, Турция до сих пор не признала свою вину.