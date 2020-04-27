Армяне США пожертвовали более 5 млн порций еды пострадавшим от Covid-19 семьям
27 апреля 2020 - 15:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянская община США пожертвовала более 5 млн порций еды, чтобы помочь семьям, пострадавшим из-за пандемии Covid-19. Об этом сообщил в Twitter Армянский национальный комитет Америки.
Первоначальная цель состояла в том, чтобы пожертвовать 1.5 млн порций организации Feeding America в память 1.5 млн жертв Геноцида армян. Однако армянской общине удалось собрать более 5 млн порций.
24 апреля во всем мире вспоминали жертв Геноцида армян в Османской империи (нынешняя Турция) в 1915 году. С трагедии прошло 105 лет, Турция до сих пор не признала свою вину.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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